Ankara-Washington hattındaki “Brunson” krizi, bürokraside de tartışılıyor. Değerlendirmelere göre, Ankara’nın Moskova ve Tahran ile ilişkilerini geliştirmesi, Amerika’nın yaptırım kararında etkili oldu. Ancak kaynaklara göre, ABD, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ardından devletin yeniden örgütlenmesi sonucunda ortaya çıkan yetki karmaşasını da bir fırsat olarak değerlendirdi. Ankara’da yaptırımların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da uzanabileceği konuşuluyor.

Ankara’da, Amerika’nın yaptırım kararı analiz ediliyor. Bürokraside hummalı bir çalışma var. Konuya ilişkin raporlar yazılıyor, Ankara’nın atması gereken adımlar tartışılıyor.



Türkiye’nin İran’a dönük ambargolara uymaması, Rusya’dan S-400 alınması konusunda geri adım atmaması Amerika’nın düğmeye basmasında önemli unsurlar olarak sıralanıyor. Türkiye’nin ŞİÖ ve BRICS hedefinin de Amerika’nın kararında etkili olarak değerlendiriliyor.



Bürokraside yapılan bir başka tespit ise oldukça dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ardından devletin yeniden örgütlendiğinin altını çizen kaynaklar, devlette yetki karmaşası yaşandığı görüşünde. Kaynaklara göre, bu karmaşayı Amerika yaptırım kararı alarak bir fırsat olarak değerlendirdi.



Ankara’da Amerika'nın atacağı adımlar da tartışılıyor. Yaptırımın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da hedef alan bir boyuta dönüşebileceği konuşuluyor. .



Türkiye’nin Amerika’ya aynı yaptırımla karşılık verileceğini belirtilirken, mütekabiliyet esası dışında atılması gereken adımlar da masada. Ancak bu noktada ekonomideki hassas dengeye dikkat çekiliyor.



Ankara’daki hükümet çevrelerinde, yaptırımın bölgesel etkilerinin de olabileceği konuşuluyor. Türkiye’nin başta Rusya, Çin olmak üzere Avrasya içindeki ülkelerle hem ekonomik hem de siyasi ve diplomatik anlamda daha çok yakınlaşacağı değerlendiriliyor.



Bürokratlar, Amerika’nın yaptırımlarının ardından Ankara’daki üslubun da değişmesi gerektiği görüşünde. Kaynaklara göre, Amerika ile olan ilişkilerde “Stratejik müttefik” gibi ifadelerinden kaçınılmalı.



ulusal.com.tr