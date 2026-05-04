Devrek Belediyesi’nde yolsuzluk çarkı: Tek bir sanık için 1862 yıl hapis istemi!

İddianamede, şüphelilerin işlediği suçların miktarı ve sürekliliği göz önüne alınarak ağır cezalar talep edildi:

Tuncay Ulupınar (Eski İK Müdürü): 79 ayrı zimmet ve 55 ayrı resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla 757 yıldan 1862 yıla kadar hapis.

Nafia Çakır (Dönemin Muhasebe Müdürü): 469 yıldan 1128 yıla kadar hapis.

Çetin Bozkurt (Eski Belediye Başkanı): Zimmet, sahtecilik, ihaleye fesat ve irtikap suçlamalarıyla 74 yıldan 177 yıla kadar hapis.

Diğer 27 Şüpheli: 3 aydan 444 yıla kadar değişen çeşitli hapis cezaları.

YOLSUZLUK YÖNTEMLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

265 sayfalık iddianamede, kamu kaynaklarının nasıl şahsi menfaatlere dönüştürüldüğü çarpıcı örneklerle anlatıldı:

Kredi ve İkramiye Oyunu: Emekli olan işçilerin ikramiyelerini ödeme bahanesiyle İller Bankası’ndan kredi çekildiği, bu paraların daha sonra "hatalı ödeme" denilerek işçilerden geri alınıp şüphelilerce paylaşıldığı tespit edildi.

Maaşlarda "Geri İade" Sistemi: İşçilerin izin ücretleri ve yevmiyeleri bilinçli olarak fazla hesaplandı. Maaşlar yattıktan sonra işçilere "yanlışlık olmuş" denilerek fazla kısmın şahsi hesaplara aktarılması sağlandı.

İrtikap ve Villa İddiası: Eski Başkan Çetin Bozkurt’un, bir müteahhide projelerinde zorluk çıkararak veya spor kulüplerine destek baskısı yaparak annesi üzerine vekaletle bir villa edindiği, villa bedelinin bir kısmını ise hala ödemediği öne sürüldü.

Bitmiş İşe Yeni İhale: Başka bir belediye tarafından tamamlanan ve ödemesi yapılan bir iş için Devrek Belediyesi’nin yeniden ihale açtığı ve aynı firmaya tekrar ödeme yaptığı fotoğraflarla kanıtlandı.

İLK DURUŞMA 11 MAYIS’TA

İddianamenin sonuç kısmında, Devrek Belediyesi’nde kamu hizmeti alabilmek için memur ve amirlere menfaat sağlamanın adeta bir zorunluluk haline geldiği ve bu yapının "sistematik" bir hal aldığı vurgulandı. Milyonlarca liralık kamu zararının oluştuğu davanın ilk duruşması, 11 Mayıs 2026 tarihinde Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.