87 yıl önce bugün Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, 87 yıl sonra da Astsubay Ömer Halisdemir... Dünün Derviş Mehmetleri bugünün Fethullah Gülenleri... Türk Milletini geçemediler, geçemeyecekler. Bugün İzmir Menemen'de 87 yıl önce şehit olan Kubilay anıldı. Türk Gençliği, tıpkı Kubilay gibi bugünün Derviş Mehmetlerine meydan okudu

Mustafa Fehmi Kubilay... O genç bir öğretmendi... Genç Cumhuriyetin genç asteğmeniydi. 87 yıl önce Cumhuriyete karşı ayaklanan şeriatçılar tarafından katledildi.



Türk Milleti her yıl olduğu gibi bu yılda Kubilay'ı şehit olduğu İzmir'in Menemen ilçesinde andı.



Önce devlet töreni yapıldı.. Ardından halk andı Kubilay'ı...



Vatan Partisi, Türkiye Gençlik Birliği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, ve Eğitim-İş Sendikası yürüdü Kubilaylar için…



Menemen'den sonra Türkiye Gençlik Birliği İzmir merkezinde kitlesel bir eylem yaptı.



TGB Genel Başkanı Cem Dikmen, dünün Derviş Mehmetlerini bugün Fethullah Gülenlerin temsil ettiğini söyledi.



Dikmen "Vatan için ayaktayız hepimiz Kubilay'ız" dedi.



HABER: UFUK AKKAYA KAMERA: AKIN KARA

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