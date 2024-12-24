Devrim şehidi Kubilay anıldı! Özgür Özel'den Şeyh Erbil'in mezarını ziyarete tepki

Cumhuriyet Devriminin şehidi Asteğmen Kubilay, Menemen’de anıldı. Törene Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın, Kubilay’ın katledildiği gerici ayaklanmaya katılanlardan Şeyh Esad Erbili’nin mezarını ziyaret etmesi damga vurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasında duruma tepki gösterdi.

Ekrem Demir Ekrem Demir
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Menemen’de Devrim Şehidi Kubilay’ın anmasına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Kubilay’ın katledilmesinde azmettiricisinin mezarını ziyaret eden AK Partili Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’a tepki gösterdi.

Özgür Özel, "Geçtiğimiz günlerde Menemen’in belediye başkanı aynı türbeyi ziyaret ederek Kubilay anmasına günler kala hepimizin vicdanlarını sızlattı." dedi.

Özgür Özel, belediye başkanının şehit Kubilay anmasına da katılarak çelenk koymasını da eleştirdi. Özel, "Bugün buraya geldi ve Menemen halkı adına bu anıta çelenk koydu. Şimdi o görüntüyü veren birinin orada mı burada mı olduğunu Menemenlilere bırakıyorum." dedi.

Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de ilkokul öğrencilerini aynı mezarın ziyaretine gönderdiğini de hatırlattı. Özel, "Bugün bu ülkeye yakışmayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı projeyle, Şubat 2024'te küçücük çocukları aldılar, Kubilay'ı şehit edenler arasında bulunan bir sözde şeyhin türbesine götürdüler. Oradaki görüntüler hepimizin içini sızlattı, hepimizi rahatsız etti." dedi.

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