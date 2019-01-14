Türkiye'nin ilk yerli otomobili "Devrim", imal edildiği 1961 yılından bugüne ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Öyle ki yeni sergilendiği müzede 105 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

O günlerde ülkemizde ne motor ne de otomobil yapabileceğine inanılıyordu. Bu imkansız gibi görünen durum büyük bir inançla gerçeğe dönüştü. 1961 yılında "Devrim", Türkiye'de tasarlandı ve üretildi. Ülkemizin ilk milli otomobili, o günden bu güne büyük ilgi görüyor.



Devrim otomobili, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ tesislerinde Türk mühendis ve işçileri tarafından zor şartlarda üretildi. 5 Eylül 2017'de başlayan kapsamlı bakımının ardından 3 Mart 2018'de yeni yerine konuldu.



Devrim otomobiline olan yoğun ilgi müze oluşturulmasına vesile oldu. Yapımı sırasında kullanılan kaynak motoru, matkap ve torna tezgahları, kireç taşından maketi ve yedek parçaları ile birlikte sergilenmeye başlandı. "Devrim otomobili müzesi" yoğun ilgi görüyor.



Müzeyi, aradan geçen 9 aylık sürede 105 bin kişi ziyaret etti. Müzede ayrıca yapım aşamalarının çekildiği fotoğraf makinesi, kumpas, pergel, cetvel, çizim masası, Sivas'ta demiryollarında dökülmüş orijinal motor bloku ve çalışmaların görselleri de bulunuyor.



Ülkemizin ilk yerli otomobili olması, "Devrim"e olan ilgiyi her geçen gün arttırıyor. Öğrencilerinde "Devrim"i görerek öğrenmesi için, "Eskişehir yerli değerleri ile buluşuyor" projesi hayata geçirildi.



Proje kapsamında, yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerle kentte eğitim gören 7 bin 993 öğrencinin müzeyi ziyaret etmesi hedefleniyor.





ulusal.com.tr