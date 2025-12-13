Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında yürütülen soruşturmanın ardından bazı haberlerde ismi geçen Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak, kurumun yıpranmaması gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında yürütülen soruşturmanın ardından adı bazı haberlerde geçen Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Koordinatörü Furkan Torlak, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Torlak, yaptığı yazılı açıklamada, bugün bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında adli bir sürece ilişkin haberlerde isminin geçtiğini öğrendiğini belirtti. Söz konusu haberlerde kendisine yönelik herhangi bir suçlama bulunmadığını vurgulayan Torlak, buna rağmen adının bu süreçle birlikte anılmasının kendisini üzdüğünü ifade etti.

NEDEN İSTİFA ETTİ?

Açıklamasında, yürüttüğü görevin niteliği gereği kamuoyunda oluşabilecek algının kuruma zarar verebileceğine dikkat çeken Torlak, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin yıpranmaması için istifa etme kararı aldığını kaydetti.

Torlak’ın istifasının, gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında yürütülen soruşturmanın kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından gelmesi dikkat çekti. 

