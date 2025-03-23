Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden ulaşım desteği açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Aile Bakanlığı'nın bayramda üniversite öğrencilerine verdiği ulaşım desteğinin kesildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden ulaşım desteği açıklaması
Yayınlanma:

 DMM, sosyal medyada yayılan "Aile Bakanlığı, bayramlarda üniversite öğrencilerine verdiği ulaşım desteğini kesti" şeklindeki iddianın doğru olmadığını belirtti.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Aile Bakanlığı, bayramlarda üniversite öğrencilerine verdiği ulaşım desteğini kesti' iddiası doğru değildir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, şehir dışında eğitim gören dar gelirli üniversite öğrencilerine sağladığı ulaşım desteğinin sonlandırılması söz konusu değildir. Öğrenciler, e-Devlet üzerinden başvuru yaparak yılda 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere toplam 4 biletin ücretini (üst sınır 7.600 TL) devlet tarafından ücretsiz alabilmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

TBB'nin yeni başkanı belli olduTBB'nin yeni başkanı belli olduGündem
Dezenformasyonla mücadele
Günün Manşetleri
"Yolsuzlukla mücadele için yolsuzluk mahkemeleri kurulmalı"
Hürmüz Boğazı'ndaki askeri üsler ilk kez görüntülendi
Ekrem İmamoğlu Silivri'de!
İmamoğlu'ndan tutuklama sonrası ilk açıklama
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı!
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandı!
Soruşturmada ilk kararlar açıklandı
İBB soruşturmasında ilk karar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi
Sağlık Bakanlığı’ndan ilaç fiyatları için yeni karar
Çok Okunanlar
İslam Memiş'ten kritik uyarı: İşte yatırıcımların yapması gerekenler! İslam Memiş'ten kritik uyarı: İşte yatırıcımların yapması gerekenler!
Altın fiyatları yeniden hareketlendi Altın fiyatları yeniden hareketlendi
Macaristan-Türkiye maçı hangi kanalda? Macaristan-Türkiye maçı canlı izleme linki Macaristan-Türkiye maçı hangi kanalda? Macaristan-Türkiye maçı canlı izleme linki
İBB’ye kayyum atanacak mı? İBB’ye kayyum atanacak mı?
Akaryakıta zam mı geldi? Akaryakıta zam mı geldi?