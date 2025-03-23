Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden ulaşım desteği açıklaması

DMM, sosyal medyada yayılan "Aile Bakanlığı, bayramlarda üniversite öğrencilerine verdiği ulaşım desteğini kesti" şeklindeki iddianın doğru olmadığını belirtti.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Aile Bakanlığı, bayramlarda üniversite öğrencilerine verdiği ulaşım desteğini kesti' iddiası doğru değildir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, şehir dışında eğitim gören dar gelirli üniversite öğrencilerine sağladığı ulaşım desteğinin sonlandırılması söz konusu değildir. Öğrenciler, e-Devlet üzerinden başvuru yaparak yılda 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere toplam 4 biletin ücretini (üst sınır 7.600 TL) devlet tarafından ücretsiz alabilmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.