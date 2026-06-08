Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Yunanistan'ın 'hava sahası ihlali' iddialarına yalanlama

Ankara, son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan hava sahası ihlali ve taciz iddialarına resmi bir açıklamayla yanıt verdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek, “Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği ve yine Türk uçaklarının Yunanistan hava sahasını ihlal ettiği” şeklindeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği ve yine Türk uçaklarının Yunanistan hava sahasını ihlal ettiği” yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.

7 Haziran 2026 tarihinde Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) rotasında uçuş icra eden 6 hava trafiğinden 4’ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahasını ihlal etmiş, bu nedenle KKTC’de konuşlu A/R nöbeti tutan iki Türk F-16 uçağı derhal tedbir amaçlı kaldırılmıştır.

Uçaklar, KKTC hava sahası üzerinde görev yapmış olup GKRY hava sahasını ihlal etmemiş, bahsi geçen trafiklere taciz yapılmamıştır.

Öte yandan, 6 Haziran 2026 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 115’inci Kuruluş Yıldönümü ve “Gençlik ve Havacılık Festivali” kapsamında gerçekleştirilen uçuşların tamamı 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı uçuş bölgesinde icra edilmiş olup; Yunanistan hava sahası herhangi bir şekilde ihlal edilmemiştir.

Uluslararası kamuoyunu manipüle etmek ve provokasyon oluşturmak amacıyla ortaya atılan iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur.''