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DHA: ÖSO mensupları Raco merkeze girdi! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Suriye Afrin'deki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco beldesine bu sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. ÖSO mensuplarının Raco merkezine girdiği belirtildi. Şiddetli çatışmaların yaşandığı aktarıldı

DHA: ÖSO mensupları Raco merkeze girdi! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Suriye Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan ve ÖSO mensuplarının da katıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco beldesine yönelik operasyonun sabah saatlerinden itibaren başladığı belirtildi.  



Sabah saatlerinde operasyon için harekete geçen ÖSO mensuplarının Raco çevresindeki 2 köyü aldığı belirtildi. 

ÖSO mensuplarının Raco'ya ilerleyişi Doğan Haber Ajansı (DHA) Muhabiri İrfan Sapmaz tarafından görüntülendi.

ÖSO mensuplarının Raco merkezine girdiği belirtildi. Şiddetli çatışmaların yaşandığı aktarıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #raco #zeytin dalı harekatı #afrin #suriye
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