Hükümetten flaş deprem açıklaması
Hükümetten flaş deprem açıklaması
TSK'dan 'Afrin' açıklaması
TSK'dan 'Afrin' açıklaması
O sapıkla ilgili yeni gelişme!
O sapıkla ilgili yeni gelişme!
Ketçap kovalarının içinden çıktı!
Ketçap kovalarının içinden çıktı!

DHKP/C'nin üst düzey yöneticisi M.A. İstanbul'da yakalandı

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey yöneticilerinden olduğu iddia edilen M.A gözaltına alındı

DHKP/C'nin üst düzey yöneticisi M.A. İstanbul'da yakalandı

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey yöneticilerinden olduğu iddia edilen M.A, yakalandı. 

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

İstihbarat Şubesi ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan, terör örgütü içerisinde Devrimci İşçi Hareketi (DİH) sorumlusu olduğu, Türkiye komitesinin de üst düzey yöneticisi olarak faaliyetler yürüttüğü, sansasyonel eylem arayışı içerisindeki örgüt elemanlarına, istihbarat, silah, mühimmat, güvenli ev temini ve kuryeler ile bağlantı sağladığı iddia edilen M.A yakalandı. 

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #DHKP-C #istanbul
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.