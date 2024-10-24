DHKP/C operasyonu: Örgütün kilit ismi Ö.K. yakalandı

DHKP/C'nin yurt dışındaki merkez komitesinden gelen şifreli yazışmaların çözümünden sorumlu olduğu kaydedilen Ö.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, önemli isimlerden biri olan Ö.K.'nın İstanbul'da bulunduğu tespit edildi. Savcılığın yönlendirmesiyle geçen polis birimlerini harekete geçiren, geçen Cumartesi günü, Ö.K.'nın saklandığı arifesinde bir operasyon düzenlendi. Operasyonun sonucu olan örgüt üyesi oluşturuldu.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Ö.K., günü Pazar günü çıkarılan mahkeme tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.