DHKP/C'nin açık alan yapılanmasına İstanbul ve Giresun'da eş zamanlı operasyon: 12 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DHKP/C soruşturması kapsamında İstanbul ve Giresun'da 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Simge Sarıyar
İstanbul ve Giresun'da terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada operasyon düğmesine basıldı. Örgütün açık alan yapılanmalarında faaliyet gösterdiği tespit edilen 12 şüpheli, emniyet güçlerinin düzenlediği eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, DHKP/C terör örgütünün açık alan yapılanmaları arasında yer aldığı değerlendirilen Emekli Meclisi ile Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) içerisinde faaliyet yürüten şüphelileri belirleyerek geniş çaplı bir çalışma başlattı.

MASAK VE HTS KAYITLARI İLE TAKİP YAPILDI

Şüphelilerin tespiti ve delillerin toplanması sürecinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve HTS kayıtlarının incelemelerinden yararlanıldı. Elde edilen bulguların ardından 12 şüpheli, emniyet güçlerince fiziki ve teknik takibe alındı. Titizlikle yürütülen takip sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yakalama çalışmaları için operasyon aşamasına geçildi.

16 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN VE ELE GEÇİRİLENLER

Belirlenen 12 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul'da 15, Giresun'da ise 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda hedeflenen 12 zanlının tamamı gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan detaylı aramalarda bir adet el yapımı silah, bu silaha ait bir şarjör ve 4 adet fişek bulundu. Ekipler ayrıca, incelenmek üzere çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el koydu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

