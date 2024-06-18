Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkartıldı

Youtube'da Hz. Muhammed ile ilgili açıklamalar yapan Diamond Tema isimli kullanıcı hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Açıklama Adalet Bakanlığından geldi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, İslamiyet ve Hz. Muhammed hakkında tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadelerin asla kabul edilmeyeceğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi: