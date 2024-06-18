Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkartıldı

Youtube'da Hz. Muhammed ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrası hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla soruşturma başlatılan "Diamond Tema" hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkartıldı
Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkartıldı
Editör: Uğur Çam

Youtube'da Hz. Muhammed ile ilgili açıklamalar yapan Diamond Tema isimli kullanıcı hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Açıklama Adalet Bakanlığından geldi. 

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, İslamiyet ve Hz. Muhammed hakkında tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadelerin asla kabul edilmeyeceğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Yer6 adlı sosyal medya hesabında paylaşılan video içeriğinde Peygamberimizle ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan, paylaşımın yapılmasının ardından derhal 16.06.2024 tarihinde resen soruşturma başlatılmış olup, şüpheli Diamant Tema'nın yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır."
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Hz. Muhammed # adalet bakanlığı
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