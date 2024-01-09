Dicle Üniversitesi Hastanesi Çalışanları Ücret Düzenlemesi İstiyor

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi hastanesi çalışanları ekonomik zorluklara dikkat çekmek için eylem yaptı. Maaşlarının asgari ücret seviyesinde kaldığını söyleyen emekçiler, aylık ücretlerinin yükseltilmesi için ek protokol talebinde bulundu.

Editör: Ekrem Demir
Son Güncelleme:

Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Hastanesinde çalışan işçiler maaşlarının yeniden düzenlenmesini talep etti.

Kimi hasta bakıcı kimi temizlik işçisi....Görevleri farklı, sorunları ortak. Geçim sıkıntısı.

Enflasyon arttı, işçilerin aldığı ücret kendilerine yetmez oldu.

İl Sağlık İl Müdürlüğü'ne bağlı kurumlarda çalışanlarla aralarında 10 bin TL fark olmasına karşı çıkıyorlar.

Sendikalı emekçiler aldıkları ücretin yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Çok Okunanlar
O Markette Yağlar ve Bakliyatta Dev İndirim Başlıyor! 12 Ocak'a Kadar Devam Edecek!
O Markette Yağlar ve Bakliyatta Dev İndirim Başlıyor! 12 Ocak'a Kadar Devam Edecek!
Bugün Başlıyor! O Markette İndirim Zinciri Başladı!
Bugün Başlıyor! O Markette İndirim Zinciri Başladı!
Adana'da Deprem!
Adana'da Deprem!
Bugün Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı Mı?
Bugün Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı Mı?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Yaşanan Son Depremler Hissedildi Mi?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Yaşanan Son Depremler Hissedildi Mi?
Öne Çıkanlar Mossad Ajanlarının Türkiye'deki Amaçları Neydi? | Ulusal Çıkış Yolu - Doğu Perinçek #canlı Mossad Ajanlarının Türkiye'deki Amaçları Neydi? | Ulusal Çıkış Yolu - Doğu Perinçek #canlı Kaburgaları Paramparça Eden Öksürükler! Kaburgaları Paramparça Eden Öksürükler!