Dicle Üniversitesi Hastanesi Çalışanları Ücret Düzenlemesi İstiyor
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi hastanesi çalışanları ekonomik zorluklara dikkat çekmek için eylem yaptı. Maaşlarının asgari ücret seviyesinde kaldığını söyleyen emekçiler, aylık ücretlerinin yükseltilmesi için ek protokol talebinde bulundu.
Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Hastanesinde çalışan işçiler maaşlarının yeniden düzenlenmesini talep etti.
Kimi hasta bakıcı kimi temizlik işçisi....Görevleri farklı, sorunları ortak. Geçim sıkıntısı.
Enflasyon arttı, işçilerin aldığı ücret kendilerine yetmez oldu.
İl Sağlık İl Müdürlüğü'ne bağlı kurumlarda çalışanlarla aralarında 10 bin TL fark olmasına karşı çıkıyorlar.
Sendikalı emekçiler aldıkları ücretin yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi