Didim yolunda feci son: Kontrolden çıkan araçtan acı haber geldi!

Aydın’dan gelen acı haber yürekleri dağladı! Didim-Akbük kara yolunda seyir halinde olan otomobil, Denizköy mevkiinde bir anda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Didim yolunda feci son: Kontrolden çıkan araçtan acı haber geldi!
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Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kezban Nur Karakaya'nın kullandığı otomobil, Didim-Akbük kara yolu Denizköy mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Kezban Nur Karakaya ile araçta yanında bulunan Özlem Erişkin ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla farklı hastanelere kaldırılan yaralılar, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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