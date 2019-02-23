Merakla takip edilen popüler para ödüllü mobil bilgi yarışmalarından Hadi'de günün yarışmaları belli oldu. Saat 19.30'da 10 bin lira ödüllü Ailece Hadi, saat 20.30'da da 20 bin lira ödüllü Romantik Film Gecesi yarışmaları yapılacak. Öte yandan saat 22.00'de de hadi 1000 yarışması düzenlenecek. 10 bin lira ödüllü hadi1000 yarışmasında soru sınırı yok. Yarışmada son 1000 hadici kalana kadar devam eden yepyeni bir yarışma. Tüm sorulara doğru yanıt veren hadici sayısı 1000'in altına düştüğünde, günün ödülü o hadiciler arasında eşit olarak paylaştırılır. Hadi 19.30 yarışmasındaki bir sorunun ipucu antik dünyanın 7 harikasından geliyor. Yapılan paylaşımda, "Bunlar tamamı insan tarafından inşa edilmiş, olağanüstü güzellikte antik yapılardır. Ne yazık ki bir tanesi hariç tüm bu yapılar yangın ve deprem gibi nedenlerle yok olmuşlar... Peki günümüze kadar ayakta kalmayı başaran yapı hangisidir biliyor muyuz hadici?" denildi

Hadi yarışmalarında heyecan artıyor. Şirket tarafından yeni sunucular ve yarışmalar bünyelerine katılıyor.



Bugün, 3 yarışma birden düzenlenecek.



Saat 19.30'da 10 bin lira ödüllü Ailece Hadi, saat 20.30'da da 20 bin lira ödüllü Romantik Film Gecesi yarışmaları yapılacak.



Ayrıca, saat 22.00'de de Digiturk ile derbi hadi 1000 yarışması düzenlenecek.



HADİ 1000 NEDİR



10 bin lira ödüllü hadi1000 yarışmasında soru sınırı yok.



Yarışmada son 1000 hadici kalana kadar devam eden yepyeni bir yarışma.



Tüm sorulara doğru yanıt veren hadici sayısı 1000'in altına düştüğünde, günün ödülü o hadiciler arasında eşit olarak paylaştırılır.



HADİ İPUCU SORUSU



Hadi 19.30 yarışmasındaki bir sorunun ipucu antik dünyanın 7 harikasından geliyor. Yapılan paylaşımda, "Bunlar tamamı insan tarafından inşa edilmiş, olağanüstü güzellikte antik yapılardır. Ne yazık ki bir tanesi hariç tüm bu yapılar yangın ve deprem gibi nedenlerle yok olmuşlar... Peki günümüze kadar ayakta kalmayı başaran yapı hangisidir biliyor muyuz hadici?" denildi.