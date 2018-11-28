FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada aralarında muvazzafların da bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelileri yakalamak için 19 ilde çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şu ana kadar 26 şüpheliyi yakaladı.

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin Samanyolu, Kanaltürk, ve Yumurcak TV gibi kanalların Digiturk platformundan çıkarılması nedeniyle Fettullah Gülen'in talimatıyla platformdan ayrıldıkları tespit edildi.



Yapılan incelemede bir kısmı muvazzaf 33 şüphelinin tespit edildi. Aynı şüphelilerin, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesörlü ve sabit hatları kullandığı belirlendi.



Tespitlerin ardından harekete geçen savcılık 14'ü muvazzaf, 3'ü ihraç edilmiş ve 16'sı emekli 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 ilde şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şu ana kadar 26 şüpheli yakalandı.



ulusal.com.tr