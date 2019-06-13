banner1005
Marmara Denizi'nde deprem
Marmara Denizi'nde deprem
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Hürriyet gazetesinden istifa etti
Hürriyet gazetesinden istifa etti
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Dikkat! EYT'lilere bu çağrı yapılıyor - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşlara, 23 Haziran İstanbul seçimleri için çağrıda bulunuluyor. 'Geçerli oy verin' çağrısı yapılırken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Gereken mesaj geçen seçimde açıkça verildi. EYT'li geçersiz oy vermemelidir" dedi

Dikkat! EYT'lilere bu çağrı yapılıyor - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı seçimlerinde oy kullanacak emeklilikte yaşa takılanların, geçerli oy kullanmaları çağrısında bulundu. 

Gürer, 31 Mart'ta iktidara mesaj vermek için Istanbul'da sandıklara atılan "EYT" yazılı oy pusulalarını hatırlatarak, bu defa geçersiz sayılmaması için çağrıda bulundu. 

Gürer, "Gereken mesaj geçen seçimde açıkça verildi. EYT'li geçersiz oy vermemelidir" dedi. 

EYT'li vatandaşlar, sorunlarının çözülmemesine karşı tepkilerini sandıkta göstereceğini belirtti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #chp #Niğde #ömer fethi gürer
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.