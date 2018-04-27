Seçim takviminin belli olmasıyla gözler ittifak görüşmeleri ve partilerin seçim hazırlıklarına çevrildi. AKP, temayül yoklamaları için hazırlık yaparken, muhalefet partileri de ittifak görüşmeleri ile adaylarını belirlemeye çalışıyor.

Seçim takvimi açıklandı. Dikkatler, partilerdeki seçim hazırlıklarına çevrildi.Milletvekilleri aday adaylığı için başvuruları alan AKP’de gözler 2,3 ve 4 Mayıs tarihlerinde yapılacak temayül yoklamalarında. Temayül yoklaması sonucunda belirlenen isimler AKP’nin milletvekili adayı olacak.AKP’de yalnızca milletvekili adayları belirlenmeyecek. İktidar partisi, "milletvekili yapılacaklar, bakan olarak düşünülenler, Beştepe’de görev verilecekler, belediye başkanı yapılacaklar ve veda edilecekler" olarak 5 ayrı kategori oluşturdu. AKP’li isimler bu kategorilerin birinde değerlendirilecek. AKP-MHP bloğunun adayı AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan da seçim mitinglerine 28 Nisan Cumartesi günü İzmir’de start verecek.CHP'de ise adaylık mesaisi sürüyor. Muhalefet partileriyle çatı aday formülünde anlaşamayan CHP, adayını kendisi belirleyecek.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son Parti Meclisi toplantısında, "Başarı öyküsü olan maliye politikalarını bilen bir isim olacak." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından gözler, bu ismin kim olacağına çevrildi.Kulislerde Yılmaz Büyükerşen, Zekeriya Temizel ve İlhan Kesici isimleri konuşuluyor. CHP’de Genel Başkanlığa aday olan Muharrem İnce de konuşulan isimler arasında.İyi Parti’de ise Genel Başkan Meral Akşener 100 bin imza ile aday olacak. CHP’den 15 milletvekilini kendi bünyesine dahil eden İyi Parti seçimlere girmeye hak kazanmıştı. Ancak 15 vekilin CHP’ye tekrar geri döneceği belirtiliyor. Bu kapsamda, Akşener’in seçimlere 100 bin imza ile girmesine kesin gözüyle bakılıyor.Saadet Partisi'nin ise Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı olmasına yönelik kulisler devam ediyor.Gül Cumhurbaşkanlığı 28 Nisan tarihinde netleşecek. Saadet Partisi'nde Abdullah Gül’ün yerine Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın da ismi geçiyor.CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi arasında da bir yandan sıfır baraj ittifakı konusunda temaslar sürüyor. CHP’nin %10 seçim barajını geçemeyecek partilere önerdiği ittifak önerisine göre, barajı geçemeyecek partiler ittifak yoluyla Meclis’e girebilecek. İttifaka Demokrat Parti ve Bağımsız Türkiye Partisi’nin de dahil olacağı belirtiliyor. Buna göre; sıfır baraj ittifakı ile partiler Meclis’te milletvekili çoğunluğunu oluşturmayı hedefliyor.