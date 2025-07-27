Dilan Çıtak Bodrum’da polisi alarma geçirdi! “Dur” ihtarına uymayıp aracı polisin üzerine sürdü

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, Bodrum’da trafik polisinin “dur” ihtarına uymayarak aracını polisin üzerine sürdü. Emniyet şeridinden ilerleyen Çıtak’ı durdurmak isteyen polis, havaya ateş açarak müdahale etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Dilan Çıtak Bodrum’da polisi alarma geçirdi! “Dur” ihtarına uymayıp aracı polisin üzerine sürdü
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Olay, öğle saatlerinde Konacık Atatürk Bulvarı Yeni Hastane Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, kamyonetiyle emniyet şeridinden ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye atan Dilan Çıtak, trafik polisi tarafından durduruldu. Polisin ehliyet ve ruhsat talebi üzerine Çıtak, aracını yeniden hareket ettirerek kaçmaya çalıştı.

ARACINI POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Polisin “dur” ihtarına uymayan Dilan Çıtak, kamyonetiyle doğrudan görevli polisin üzerine sürdü. Bunun üzerine polis, silahını çekerek Çıtak’ı araçtan inmesi konusunda uyardı. Ancak Çıtak aracı yeniden hareket ettirince, polis havaya uyarı ateşi açtı.

Yaşanan gerginlik üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra araçtan inen Dilan Çıtak, başka bir otomobile binerek uzaklaşmaya çalıştı. Ardından tekrar kendi kamyonetine binerek kendini araca kilitledi. O sırada olayı görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.

Olayın ardından Dilan Çıtak, kamyonetine binen polis eşliğinde karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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