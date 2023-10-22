Dilan Polat Ailesinin Mal Varlığına El Konacak Mı? Başsavcılık Açıkladı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması hakkında basın açıklaması yaptı. Açıklamada Dilan Polat, Engin Polat ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı, soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yurtdışı çıkış yasağı uygulandığı ve şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği açıklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması hakkında basın açıklaması yapıldı. Başsavcılık tarafından yapılan basın açıklamasında şunlar kaydedildi: