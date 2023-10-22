Dilan Polat Ailesinin Mal Varlığına El Konacak Mı? Başsavcılık Açıkladı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması hakkında basın açıklaması yaptı. Açıklamada Dilan Polat, Engin Polat ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı, soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yurtdışı çıkış yasağı uygulandığını belirtti.

Dilan Polat Ailesinin Mal Varlığına El Konacak Mı? Başsavcılık Açıkladı
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması hakkında basın açıklaması yaptı. Açıklamada Dilan Polat, Engin Polat ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı, soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yurtdışı çıkış yasağı uygulandığı ve şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği açıklandı. 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması hakkında basın açıklaması yapıldı. Başsavcılık tarafından yapılan basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

- Cumhuriyet Başsavcılığımıza Engin Polat, Dilan Polat ve diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine şüpheliler hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında Yurt Dışına Çıkış Yasağına ilişkin Adli Kontrol Tedbiri uygulandığı, ayrıca CMK 128. Madde kapsamında şüphelilerin tüm malvarlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir.

 Dilan Polat Ailesinin Mal Varlığına El Konacak Mı? Başsavcılık Açıkladı - Resim : 1

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