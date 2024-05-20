Dilan Polat davasında şok gelişme: "Asla yapamam" demişti
"Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi" kanunlarına muhalefet ile "suç örgütü kurma ve üye olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın davasında yeni bir gelişme oldu.
Geçtiğimiz saatlerde, sosyal medya fenomeni Banu Parlak ve Polatlar arasında görülen davada yeni bir gelişme yaşanmış, Parlak'ın 'Asla geri adım atmam' dediği davayı geri çektiği iddia edilmişti.
Aylardır kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla cezaevinde olan Dilan ve Engin Polat'a 1 Ekim 2023'te de Banu Parlak tarafından "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından dava açılmıştı.
Dava, geçtiğimiz Nisan ayında görülmüş, Engin Polat alakası olmadığını savunurken Banu Parlak can güvenliğinden korktuğunu dile getirmişti. Ve Dilan Polat, Engin Polat ve Engin Polat'ın babası Sezgin Polat hakkında ayrı ayrı 8 yıla kadar da hapis talep edilmişti.
İddia olarak dolaşan haber doğru çıktı. Banu Parlak, geçtiğimiz dakikalarda sosyal medya hesabından upuzun bir açıklamada bulunarak davayı geri çekme sebebini açıkladı.