Dilan Polat davasında şok gelişme: "Asla yapamam" demişti

Aylardır kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla cezaevinde olan Dilan ve Engin Polat'a 1 Ekim 2023'te de Banu Parlak tarafından "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından dava açılmıştı.