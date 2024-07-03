Dilan Polat davasında yeni gelişme: 27 yıl...

Dilan ve Engin Polat soruşturması tamamlandı. Savcılık çeşitli suçlardan Dilan Polat için 27 yıl hapis cezası istedi.

Dilan Polat davasında yeni gelişme: 27 yıl...
Editör: Yağmur Biçen
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Geçtiğimiz ay Polatlar davasında yaşanan tahliyelerin ardından gelecek duruşmada Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da tutuksuz yargılanabileceği konuşuluyordu. Cezaevinden çıkmaya hazırlanan Polatlara kötü haber geldi.

Dilan Polat'ın örgüt kurma, Örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Yasadışı bahis suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.

Türkiye'nin gündeminde yer alan Polat davasında yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat , kara para aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi suçlamalarla 5 Kasım 2023’te tutuklanmıştı.

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