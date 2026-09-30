Dilan Polat gözaltına alındı: İşte nedeni

Polat, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

EMNİYET İŞLEMLERİNİN ARDINDAN SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

Sosyal medya platformlarındaki paylaşımları ve daha önceki hukuki süreçleriyle adından söz ettiren Dilan Polat hakkında yeni bir adli soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemeler çerçevesinde hakkında gözaltı kararı uygulanan Polat, emniyetteki ilk işlemlerinin tamamlanmasının ardından ifade vermek üzere adliyeye getirildi.

Savcılık makamına sevk edilen şüphelinin adliyedeki sorgu ve ifade alma işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Soruşturmanın seyri ve adli makamların vereceği kararlar yakından takip ediliyor.