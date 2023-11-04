Dilan Polat ve Engin Polat Davasında Yeni Gelişme!
Vergi kaçaklığı iddiasıyla 3 gün önce gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni karar alındı. Dilan Polat ve Engin Polat başta olmak üzere toplamda 16 kişi tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Kara para aklama iddiasıyla haklarında soruşturma açılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat çifti başta olmak üzere, aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 16'sı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, haklarında 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet' suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.
Bugün çıkan yeni kararlar beraber Başta Dilan Polat ve Engin Polat olmak üzere toplamda 16 kişi tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Dilan Polat ve Engin Polat'ın sahip olduğu bütün işletmelere ve malvarlıklarına el konulması talep edilmişti ve Sulh Ceza Hakimliği bu talebi kabul ederek, şüphelilerin tüm mal varlıklarına el koydu.