Dilan Polat ve Engin Polat'a 4 Farklı Suçtan Soruşturma Açıldı

Sosyal medyada aykırı paylaşımlarıyla gündem olan Dilan Polat, eşi Engin Polat ile aile üyeleri hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma açıldığı öğrenildi.

Polat Çiftine 4 Ayrı Suçtan Soruşturma Yürütülüyor

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Polat çifti ile yakınlarına ilişkin suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütülüyor. Polat ailesinin, mal varlığını da bu suçlarla elde ettiği belirtiliyor. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yönettiği operasyonda, şüphelilerin yöneticisi olduğu 21 şirketle ilgili zanlılara ait tüm mal varlıklarına el konulması talep edildiği öğrenildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunu dikkate alan Başsavcılık, Dilan Polat, eşi Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu'nun aralarında bulunduğu 13 şüpheliyle ilgili harekete geçti.