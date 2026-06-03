Dilan Polat ve Engin Polat'ın kaldığı otelde silahlı saldırı! Acı haber geldi
İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan internet fenomeni Dilan ve Engin Polat çiftinin konakladığı otelde silahlı saldırı yaşandı. Olayda çiftin korumalığını da üstlenen Engin Polat'ın 37 yaşındaki kuzeni Can Polat hayatını kaybetti.
İnternet fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tatil rotası olan İzmir'in Çeşme ilçesinde bugün saat 14.00 sıralarında silahlı saldırı olayı yaşandı.
Çiftin Alaçatı bölgesinde konakladıkları otelde meydana gelen saldırı, bölgede hareketliliğe neden oldu.
KORUMALIK YAPAN KUZEN HAYATINI KAYBETTİ
Otelde gerçekleşen silahlı saldırıda, Engin Polat'ın kuzeni olan ve aynı zamanda çiftin korumalığı görevini yürüten 37 yaşındaki Can Polat ağır yaralandı.
Olayın hemen ardından çağrılan ambulansla acil olarak hastaneye kaldırılan Can Polat, doktorların burada yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
KATİL ZANLISI KAYIPLARA KARIŞTI
Saldırının faili olan katil zanlısı, olayın ardından hızla bölgeden kaçarak izini kaybettirdi. Emniyet birimleri, firari şüpheliyi yakalamak ve cinayetin arka planını aydınlatmak üzere başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.