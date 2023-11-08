Dilan Polat'ın "Enercii"si Artık Yok

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, "kara para aklamak", "vergi kaçırmak", "örgüt kurmak" suçlamalarıyla tutuklandı.

Dilan Polat'ın Temmuz ayında paylaştığı ve bu zamana kadar 96 milyon kişi tarafından dinlenen "Enercii" şarkısı Spotify ve Apple Music gibi platformlardan kaldırıldı.

Öte yandan tüm dijital müzik platformlarından kaldırılan şarkı yalnızca Dilan Polat'ın YouTube hesabından görüntülenebiliyor.

"Enercii" şarkısının sözleri ise şu şekilde;

"Eğlendiriyor beni dedikodularınız

Yüzüme gülüp ardımdan konuşmalarınız

Ne gözünüz tutar ne de beddualarınız

Çekemeyenler parti kursa kazanırsınız

Görüyorum her köşe başında taklitimi

Utanmadan bir de soruyor benziyoruz di mi

Hadi canım hadi öteye hadi bas geri

Takdir etmek isterdim bu vizyonsuz azmini

Yüzde yüz enerci

Bu nasıl bir sinerji

Tek tek ediyorum hater’larımı alerji

Umurumda mı? değil hiç

Hanginiz ikinci

Allah’ın lütfu bana bitmeyen bu enerci

Yok bende olan yok sende

Kalite gör sayemde

Okunmaz esamen de

Adımın geçtiği hiçbir yerde

Ağzınla kuş tutsan

İstiareye yatsan

Cürmün kadar yer yakarsın canım,ateş olsan

İkinci bir şansın

Belki de olurdu

Milyarda bir olsa da Hindistan’da doğsan

Yüzde yüz enerci

Bu nasıl bir sinerji

Tek tek ediyorum hater’larımı alerji

Umurumda mı? değil hiç

Hanginiz ikinci

Allah’ın lütfu bana bu bir enerci"





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