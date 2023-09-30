Dilan Polat'ın Kardeşi Sıla Doğu Gözaltına Alındı

Geçtiğimiz günlerde vergi kaçakçılığı iddiasıyla gündeme gelen Dilan Polat'ın ablası, yaptığı canlı yayında uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti. O video sonrası Sıla Doğu gözaltına alındı.

Dilan Polat'ın Kardeşi Sıla Doğu Gözaltına Alındı

Sık sık skandallarıyla gündeme gelen Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde de vergi kaçırdığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Bir skandal da Dilan Polat'ın kardeşinden geldi. Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, yaptığı canlı yayında uyuşturucu kullandığını itiraf etti.

O Video Sonrası Dilan Polat'ın Ablası Sıla Doğu Gözaltına Alındı

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, söz konusu videoda kokain kullandığını itiraf etmiş, küfür ve hakaretler savurmuştu. Videonun sosyal medyada gündem olması sonrası, Sıla Doğu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Dilan Polat'ın Kız Kardeşi Sıla Doğu Kimdir? Mail Order Kuyumculuğu İddialarına Ne Cevap Verdi!Dilan Polat'ın Kız Kardeşi Sıla Doğu Kimdir? Mail Order Kuyumculuğu İddialarına Ne Cevap Verdi!Kimdir?
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