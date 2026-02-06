Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya hakkında tutuklama kararı

4 Şubat’ta düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya dahil 21 kişi adliyeye sevk edildi. Ali Kaya’nın da aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı.

4 Şubat’ta düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya dahil 13 kişi tutuklandı.

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya dahil 21 kişi, 4 Şubat’ta gözaltına alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından “uyuşturucu” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

4 Şubat’ta düzenlenen operasyonda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya ile birlikte aralarında sosyal medya fenomenleri Kaan Kalyon, Ceylin Aydemir, Bahadır Gürceer, Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük’ün de olduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı.

