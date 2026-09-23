Dilovası'ndaki fabrika yangını davasında belediyede keşif: "15 yaşında çocuk çalıştırdınız" sözleri kavga çıkardı

"AİLELER SÖZ ALIRKEN DAHİ SUSTURULMAK İSTENİYOR"

Kadaifçi sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlar gibi insanlar her zaman varsa bizim gibi insanlar da, yakınlarını kaybedenler de her zaman adalet mücadelesine devam edecek. Karşımızda Dilovası Belediyesi var, Bakanlık var, Çalışma Bakanlığı var, SGK var. Biz de buna karşı mücadelemizi devam ettireceğiz. Aileler söz alırken dahi susturulmak isteniyor ama bu insanlar bu işin mağduru. İbrahim abi gayet net sorular sordu. 'Zabıtalar madem onay-ret yapılmıyor, siz ne diye 15 gün süre veriyorsunuz?' dedi. Gayet mantıklı bir soru sordu. Biz sürekli 'Ben bilmiyorum, benim suçum yok, onun suçu, şunun suçu' diye birbirine suç atmalarla muhatap oluyoruz."