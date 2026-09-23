Dilovası'ndaki fabrika yangını davasında belediyede keşif: "15 yaşında çocuk çalıştırdınız" sözleri kavga çıkardı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 işçinin can verdiği fabrika yangınıyla ilgili davada mahkeme heyeti belediye binasında keşif yaptı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan ve 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan fabrika yangınına ilişkin süren dava kapsamında mahkeme heyeti bugün Dilovası Belediyesi'ne giderek keşif gerçekleştirdi. Ölen işçilerin yakınları ile avukatlarının da hazır bulunduğu keşifte, belediyenin ruhsatlandırma süreçleri ve bu süreçlerin yürütüldüğü dijital sistem detaylı biçimde incelendi. Heyet, belediye görevlilerine sistemin nasıl işlediğine ve ruhsat işlemlerine dair birçok soru yöneltti.
BASIN AÇIKLAMASI SIRASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Keşif sona erdikten sonra ailelerin avukatları, belediye binası önünde basın mensuplarına bilgi vermek üzere bir araya geldi. Ancak açıklama sırasında sanık avukatlarından birinin, fabrikada 15 yaşındaki çocukların çalıştırıldığına dair sözler sarf etmesi üzerine ailelerden ve avukatlarından tepki geldi. Kısa sürede taraflar arasında sözlü bir tartışma yaşandı.
Ailelerin avukatlarından Saruhan Efe Kadaifçi, keşif sırasında ruhsatlandırma sürecinin ve uygulamanın işleyişinin mercek altına alındığını aktardı. Kadaifçi şunları söyledi: "Ailelerle beraber bugün keşfe geldik. Mahkeme bugün belediyedeki işleyişi görmeye geldi. Keşif sırasında da uygulamaya dair pek çok soru soruldu. Bir tane adam getirmişler; ayda bir buraya gelen, Dilovası Belediyesi'ne bakan bir kişi. Bize soruları o cevaplamıyor. 'Benim işleyişe dair bilgim yok' diyor, onun yerine buradaki zabıta açıklıyor."
Basın açıklaması esnasında yaşanan gerginliğe de değinen Kadaifçi, karşı taraf avukatının müdahalesine sert tepki gösterdi. Kadaifçi, "Dilovası Belediyesi kamu kurumu. Karşı taraf vekili bize burada müdahale ediyor. '15 yaşında çocukları yollayanlara niye sormuyorsunuz?' diyor. 'Dilovası'nın yüzde 98'i kaçak' diye beyan veren avukat bunu soruyor. Sen ne hakla bunu söylüyorsun?" ifadelerini kullandı.
"AİLELER SÖZ ALIRKEN DAHİ SUSTURULMAK İSTENİYOR"
Kadaifçi sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlar gibi insanlar her zaman varsa bizim gibi insanlar da, yakınlarını kaybedenler de her zaman adalet mücadelesine devam edecek. Karşımızda Dilovası Belediyesi var, Bakanlık var, Çalışma Bakanlığı var, SGK var. Biz de buna karşı mücadelemizi devam ettireceğiz. Aileler söz alırken dahi susturulmak isteniyor ama bu insanlar bu işin mağduru. İbrahim abi gayet net sorular sordu. 'Zabıtalar madem onay-ret yapılmıyor, siz ne diye 15 gün süre veriyorsunuz?' dedi. Gayet mantıklı bir soru sordu. Biz sürekli 'Ben bilmiyorum, benim suçum yok, onun suçu, şunun suçu' diye birbirine suç atmalarla muhatap oluyoruz."
Gazetecilerin keşfin içeriğine ilişkin sorusunu yanıtlayan Kadaifçi, incelemenin kapsamını şöyle özetledi: "Keşif, Dilovası Belediyesi'ndeki ruhsatlandırmaya ve kullanıma dair Digikent uygulamasındaki işleyişe ilişkin bir dijital keşifti. Gerekli sorular soruldu. Fakat ruhsata dair bir onay veya ret sürecinin olmadığına dair bir söz söylendi. Keşif buna dairdi ve genel tablo Özkan Gence, yani hayatını kaybeden zabıta memurunun kusuru üzerine bir kurguyla karşılaştık aslında keşif sırasında."
"NEREDEYSE ÖLENLER SUÇLANIYOR"
Ailelerin bir diğer avukatı Pınar Akbina Karaman ise yaşanan tartışmanın davanın özündeki bir soruna işaret ettiğini savundu. Karaman, "Değerli basın emekçileri, az önce yaşadığımız olay aslında Dilovası katliamı dediğimiz olayın asıl nedenini de ortaya çıkardı. Biz burada ailelerle, dışarıda yağmur yağıyor, keşifle ilgili bilgi vermek üzere toplandık ama sanık vekillerinden bir meslektaşımız provoke ederek, ailelere 'Niye 15 yaşındaki çocuğunu çalıştırıyor?' diyor. İşte tam da Türkiye'nin sorunu bu. Neredeyse ölenler suçlanıyor bu davada. Böyle şey olur mu" dedi.
Karaman, keşif sırasında sorumluluğun hayatını kaybetmiş bir zabıta memuruna yüklendiğini ileri sürerek sözlerini şöyle tamamladı: "Bugünkü keşifte de aslında bir zabıta memuruna atılıyor bütün suç. Aslında hayatını kaybetmiş bir zabıta memuru. 'Nasıl olsa ölmüş, ona atalım' gibi. Sanki o vermiş ruhsatı, sanki imzalanmamış yukarıdakiler tarafından. Bu dosyada asıl olması gereken, en tepeden tırnağa kamu görevlilerinin yargılanmasıydı."