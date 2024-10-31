Dilruba Kayserilioğlu'na "Cumhurbaşkanına hakaret"ten hapis

İzmir'de sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Dilruba Kayserilioğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan davada da ceza verildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Dilruba Kayserilioğlu'na "Cumhurbaşkanına hakaret"ten hapis
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Kayserilioğlu, bu suçtan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. İzmir 62. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Kayserilioğlu ve avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan cezalandırılmasını istedi. Savunmasında suçsuz olduğunu belirten Kayserilioğlu, son sözleri alındıktan sonra mahkeme tarafından 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de, sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında ​​"halkı kin ve düşmanlığın tahrik ettiği" iddiasıyla 12 Ağustos'ta ele geçirilen ve tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu, 29 Ağustos'ta serbest bırakılmış, yaklaşık 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Yargılama sonucunda mahkeme, "halkı kin ve düşmanlığa teşebbüs" suçundan beraatine, "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezasına karar verdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ise Kayserilioğlu hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla iddianame hazırlayarak 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep etmişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dilruba Kayserilioğlu tutuklama hapis cezası
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