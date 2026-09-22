Dim: Sektörün krizden çıkış anahtarı meslek birliği yasasıdır

Yerel medya istişare toplantısında konuşan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, sektörün karşı karşıya olduğu sorunları değerlendirdi. Basılı gazetelerin yaşatılması gerektiğini vurgulayan Dim; matbaa, resmi ilan, meslek birliği yasası, dijital medya, dezenformasyon ve yapay zekanın gazetecilik üzerindeki etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Yerel Medya temsilcileri Türkiye’nin farklı illerinden yaklaşık 50 medya temsilcisinin katılımıyla Afyonkarahisar’da bir araya geldi. İkbal Otel’de gerçekleştirilen buluşmada “Türkiye’de Yerel Medyanın Geleceği ve Meslek Birliği Yasası” başlığı kapsamında sektörün mevcut durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.



Toplantıda konuşan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, yerel medyanın karşı karşıya bulunduğu ekonomik ve yapısal sorunlara dikkat çekerek, basılı gazetelerin ve yerel basının yaşatılmasının toplumun haber alma hakkı açısından önemli olduğunu ifade etti.

“GAZETENİN OLMADIĞI BİR MEDYA MÜMKÜN DEĞİL”

Son dönemde bazı kurum ve kuruluşlarda basılı gazetelerin artık okunmadığı ve dijital medyanın her şeyi kapsadığı yönünde yaklaşımlarla karşılaştıklarını belirten Dim, bu anlayışa karşı yerel basının mücadelesini sürdüreceğini söyledi. Basılı gazetenin gazetecilik açısından önemini vurgulayan Dim, “Gazetenin olmadığı bir medya mümkün değil arkadaşlar” ifadelerini kullandı. Basılı gazete sayısının geçmişe göre azalabileceğini ancak gazeteciliğin basılı yayınlarla birlikte varlığını sürdürmesi gerektiğini belirten Dim, yerel medyanın ayakta kalabilmesi için sektörün mevcut koşullarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Dim, basılı yayınların tamamen ortadan kalkmasının toplumun haber alma hakkı açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

MATBAA VE ÜRETİM MALİYETLERİ YEREL MEDYAYI ZORLUYOR

Yerel gazetelerin karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan birinin matbaa ve baskı imkanlarının azalması olduğunu belirten Dim, kendi yayınları açısından yaşadığı süreci de örnek gösterdi. Matbaa bulmakta zorlandığını ifade eden Dim, gazetesini farklı şehirlerde bastırmak zorunda kaldığını söyledi. Kağıt, boya ve kalıp gibi baskı malzemelerinin farklı yerlerden temin edildiğini ve maliyetlerin yükseldiğini belirten Dim, matbaalarda çalışacak nitelikli personel bulmanın da giderek zorlaştığını ifade etti. Baskı süreçlerindeki zorlukların gazetelerin güncel gelişmeleri sayfalarına taşımasını da etkilediğini belirten Dim, gazetelerin belirli saatlere kadar matbaaya gönderilmek zorunda kalmasının özellikle gün içindeki gelişmelerin gazetelere yansıtılmasını güçleştirdiğini söyledi.

E-GAZETE VE RESMİ İLAN ÖNERİSİ

Basılı gazetelerin karşılaştığı sorunların çözümü için alternatif modellerin de değerlendirilmesi gerektiğini belirten Dim, e-gazete uygulamasına ilişkin görüşlerini paylaştı. Basılı yayın yapmayan ancak gazetecilik faaliyetini sürdüren e-gazetelerin de belirli şartlar çerçevesinde resmi ilan sistemine dahil edilmesi gerektiğini savunan Dim, bu konuda daha önce Basın İlan Kurumu nezdinde öneride bulunduğunu aktardı. Basın İlan Kurumu’nun mevcut yönetiminin de konuya olumlu yaklaştığını belirten Dim, e-gazetelerle ilgili bir çalışma yapılacağının kendilerine iletildiğini söyledi. Dim, dijital yayıncılığın geliştiği bir dönemde gazeteciliğin sürdürülebilirliği açısından yeni yayın modellerinin değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

“YEREL GAZETELERİN YAŞATILMASI GEREKİYOR”

Yerel basının yalnızca ekonomik bir sektör olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Dim, gazetelerin toplumun haber alma hakkının kullanılmasında önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Özellikle büyük ilçeler başta olmak üzere birçok il ve ilçede en az bir veya iki yerel gazetenin yayın hayatını sürdürmesinin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Dim, bunun yerel demokrasinin işleyişi açısından önemli olduğunu dile getirdi. Resmi ilanların yerel gazeteler açısından önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirten Dim, resmi ilanların sayısında yaşanan düşüşün sektör üzerindeki ekonomik baskıyı artırdığını söyledi. İlan fiyatlarında artış yaşanmasına rağmen toplam ilan sayısının azalmasının yerel basının gelirlerini olumsuz etkilediğini belirten Dim, resmi kurumların ilan verme konusunda farklı yöntemlere yönelmesinin de sektör açısından takip edilmesi gereken bir konu olduğunu ifade etti.

BASIN İLAN KURUMU YÖNETİMİNE OLUMLU YAKLAŞIM TEŞEKKÜRÜ

Basın İlan Kurumu’nun mevcut yönetiminin yerel basına yönelik yaklaşımında önceki dönemlere kıyasla daha olumlu bir tutum sergilediğini belirten Dim, özellikle hata ve eksikliklerde doğrudan cezai işlem yerine uyarı mekanizmasının işletilmesini olumlu bulduğunu söyledi. Dim, resmi ilanların sayısının artırılması gerektiğini de ifade ederek, resmi ilanların farklı mecralarda yayımlanmış gibi gösterilmesine yönelik uygulamaların daha yakından takip edilmesi gerektiğini dile getirdi. Resmi ilan sisteminin sürdürülebilirliği için hem ilan sayısının hem de yerel basının ekonomik gücünün korunmasına yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

MESLEK BİRLİĞİ YASASI VURGUSU

Konuşmasında meslek birliği yasası konusuna da geniş yer veren Dim, gazetecilik yapanlarla gazetecilik mesleği dışında faaliyet gösteren kişilerin birbirinden ayrılabilmesi gerektiğini söyledi. Gazetecilerin kendi meslek örgütlenmeleri içerisinde mesleğin standartlarını belirleyebilmesinin önemli olduğunu belirten Dim, mevcut basın kartı sisteminin gazetecilik mesleğinin tanımlanması konusunda yeterli olmadığını savundu. Basın kartı taşıyan ancak gazetecilik faaliyeti yürütmeyen kişilerin bulunduğunu ifade eden Dim, meslek birliği yasasının gazetecilik mesleğinin sınırlarının belirlenmesine katkı sağlayacağını söyledi. Dim, mesleğin etik ve mesleki standartlarının gazeteciler tarafından oluşturulmasının sektör açısından önemli olduğunu dile getirdi.

DEZENFORMASYON VE SOSYAL MEDYA TARTIŞMASI

Dijitalleşmeyle birlikte sosyal medya üzerinden gazetecilik yaptığı iddiasında bulunan kişilerin de arttığını belirten Dim, bu durumun mesleğin itibarı açısından tartışma yarattığını ifade etti. Dezenformasyonla mücadele konusunda da değerlendirmelerde bulunan Dim, yanlış ve yanıltıcı bilgilerin önemli bölümünün gazeteciler dışındaki sosyal medya kullanıcıları tarafından yayıldığını belirtti. Dezenformasyonla mücadelede “gazetecilik” ile sosyal medya üzerinden içerik üreten kişilerin birbirinden ayrılması gerektiğini söyleyen Dim, kavramların doğru kullanılması ve mesleki sınırların belirgin hale getirilmesinin önemine dikkat çekti.

YAPAY ZEKA İÇİN TELİF DÜZENLEMESİ ÇAĞRISI

Yapay zekanın gazetecilik sektöründeki etkisine de değinen Dim, teknolojinin haber üretim süreçlerinde giderek daha fazla kullanılmasının yeni sorunları beraberinde getirdiğini söyledi. Yapay zeka tabanlı sistemlerin medya kuruluşlarının ürettiği haber içeriklerinden yararlanmasına rağmen bu içeriklerin üreticilerine herhangi bir telif ödememesinin uluslararası ölçekte tartışıldığını belirtti. Dim, bu konuda yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın farklı ülkelerinde de çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Londra’da gerçekleştirilecek toplantıda yapay zeka ve telif hakları konusunun da gündeme geleceğini belirten Dim, uluslararası alandaki gelişmelerin Türkiye’ye aktarılması halinde yasal düzenleme konusunda çalışmalar yapılabileceğini söyledi.

GÜZBEY: CUMHURİYET’İN KAZANILDIĞI TOPRAKLAR

Toplantıda söz alan KGK Afyonkarahisar Temsilcisi Mehmet Emin Güzbey, organizasyonun yalnızca bir gezi programından ibaret olmadığını belirterek, gazetecilerin Cumhuriyet’in kazanıldığı toprakları yakından tanımasını amaçladıklarını ifade etti.

Afyonkarahisar’daki program kapsamında Vali Naci Aktaş ve Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın da ziyaret edileceğini belirten Güzbey, kent yöneticilerine yerel medyaya gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür etti. Vali Aktaş’ın kentteki çalışmalarına değinen Güzbey, Aktaş’ın görev sürecinde Afyonkarahisar’a yönelik çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade etti. Güzbey, Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın da göreve geldiği günden bu yana Afyonkarahisar’a yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirterek, kendisine hem konsey faaliyetlerine gösterdiği duyarlılık hem de kentte yürütülen hizmetler nedeniyle teşekkür etti. Programın gerçekleştirilmesine katkı sağlayan İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kaya ve Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kasapoğlu’na da teşekkürlerini iletti.

TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRAS ZİYARET EDİLDİ

KGK Yerel Medya Meclisi programında Afyonkarahisar’ın tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılmasına da geniş yer verildi. Katılımcılar, Zafer Müzesi ve Afyonkarahisar Müzesi başta olmak üzere kentin önemli kültürel noktalarını ziyaret etti. Müze arkeoloğu Muhammed Sevim’in ilk gün gerçekleştirilen ziyaretlerde katılımcılara bilgi verdiğini belirten Güzbey, kentte bulunan tarihi eserlerin önemine dikkat çekti. Afyonkarahisar Müzesi’nin sahip olduğu eserler bakımından önemli bir kültürel değer taşıdığını ifade eden Güzbey, müze depolarında sergilenmeyi bekleyen çok sayıda önemli eserin bulunduğunu söyledi. Güzbey, müzenin kente kazandırılmasında emeği bulunanlara da teşekkür etti. Program kapsamında Milli Parklar Doğa Koruma birimleri ve İstiklal Tanıtım Merkezi de ziyaret edildi. Burada gerçekleştirilen anlatımların katılımcılarda önemli bir etki bıraktığını belirten Güzbey, ziyaretlerin düzenlenmesine katkı sağlayan kurum çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

AYAZİNİ VE OYUNCAK MÜZESİ DE PROGRAMDA YER ALDI

Program kapsamında Afyonkarahisar’ın önemli turizm merkezlerinden Ayazini de ziyaret edildi. Tarihi ve doğal dokusuyla öne çıkan bölgede katılımcılara çeşitli bilgilendirmeler yapıldı. Güzbey, ziyaretler sırasında gazetecilere eşlik eden kurum yetkililerine teşekkür etti. KGK Yerel Medya Meclisi üyeleri ayrıca Oyuncak Müzesi’ni ziyaret etti. Güzbey, müzede gerçekleştirilen anlatımlar ve izletilen film aracılığıyla kentin geçmişine ilişkin önemli bilgilerin katılımcılara aktarıldığını belirterek Müze Müdürü Tuğba İşler Gürsu’ya teşekkür etti.

Güzbey, Kanal 3 Genel Müdürü Selcen Dilek Çövgün’e de organizasyona ve yerel medyaya verdiği destek nedeniyle teşekkürlerini iletti. Güzbey, Afyonkarahisar’daki gazeteciler ve medya kuruluşlarının kentin tanıtımında da önemli bir rol üstlendiğini belirterek, organizasyon kapsamında katkı sunan medya çalışanlarını da andı. Yerel medyanın dayanışma içerisinde hareket etmesinin sektör açısından önem taşıdığını vurguladı.

VALİ AKTAŞ’A KAPSAMLI ZİYARET

Programın son gününde KGK heyeti, Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette KGK Genel Başkanı ve Antalya İl Temsilcisi Mehmet Ali Dim ile KGK Afyonkarahisar İl Temsilcisi Mehmet Emin Güzbey’in yanı sıra farklı bölgelerin il temsilcileri de yer aldı.

SON DURAK BELEDİYE OLDU

Valilik ziyaretinin ardından heyet, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Türkiye basını ile yerel basının sorunları ele alındı. Görüşmede belediye çalışmaları, kent gündemi ve yerel medyanın önemi değerlendirildi. Afyonkarahisar’ın tarihi ve dillere destan gastronomi değerlerini yakından görme fırsatı bulan farklı illerden medya temsilcilerinin, gerçekleştirdikleri ziyaretlerin ardından Afyon’dan olumlu izlenimlerle ayrıldığı ifade edildi. Üç gün süren program, kentin tarihi noktalarına gerçekleştirilen geziler ve protokol ziyaretleriyle tamamlandı.

BULUŞMAYA KATILANLAR

Harun Atalay (Aksaray), Bilal Güley (Amasya),

Salih Suat Deniz (Aydın),

Mehmet Yarma (Balıkesir),

Melek Barış(Batman),

İlker Ülker (Çanakkale),

İrfan Hoşafçıoğlu (Çankırı),

Havva Sunay (Çanakkale),

Bülent Öztürk (Denizli),

Orhan Doğan (Edirne),

Suhabi Okumuş (Erzincan),

Esat Bindesen ( Erzurum)

Efrahim Gündem (Elazığ )

Mustafa Demir (Giresun),

Ebuzer Yapar (Gümüşhane), Hakan Yaman (Isparta),

Hayati Arıgan (İstanbul),

Veysel Kavrayan(İstanbul)

Serap Karaoğlu ( Karabük),

Ahmet Küçükcicibıyık (Karaman), Üstün Tuncer (Kayseri), Ramazan Çetin ( Kırıkkale), Murat Sürmeli (Kırşehir), Mahmut Özbalcı (Kilis), Cemal Kaplan (Kocaeli), Murat Dönmez (Konya), Mustafa Cin (Kütahya), Abdullah Biçer (Mersin), Elvan Göçer (Muğla), Muammer Başer (Nevşehir), Ayhan Mergen (Siirt), Mehmet Kumcağız (Samsun), Mehmet Kamil Güler (Şanlıurfa), İsmail Topal (Trabzon),Hüsniye Karakoyun (Tunceli), Hüsnü Kazım Özler (Uşak), Tarık Yılmaz (Yozgat).