Dimitris Konstantakopoulos'tan stratejik uyarı: "Nükleer felaket kapımızda, çözüm Türkiye, Rusya, Çin ve İran ittifakı!"

Yunan yazar ve siyasetçi Dimitris Konstantakopoulos, Türk-Yunan ihtilaflarının emperyalist kışkırtmalara alet edilmeden doğrudan diyalogla aşılabileceğini belirten Konstantakopoulos, küresel çapta yaklaşan nükleer tehdide karşı bölge ülkelerine tarihi bir dayanışma çağrısı yaptı.

BATI'NIN AKILDIŞI POLİTİKALARI VE KÜRESEL FELAKET RİSKİ

Batı Asya ve Doğu Avrupa'da (Ukrayna-Rusya) gelişen ve giderek tırmanan çatışmaların nükleer bir savaşa dönüşme potansiyeline dikkat çeken Konstantakopoulos, "Nükleer bir felaket maalesef hepimizin kapısında" uyarısında bulundu. Batı dünyasında ciddi bir mantıksızlığın hakim olduğunu vurgulayan konuşmacı, ABD ve İsrail'in rasyonel hareket etmediğini belirtti. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Asya'da ve tüm dünyada hegemonyasını sağlamak için daimi bir savaş istediğini ifade eden Konstantakopoulos, benzer hesapsız ve akıldışı eğilimlerin ABD cephesinde de görüldüğünü dile getirdi.

''KAPİTALİZMİN KRİZİNDE CANAVARLAR ORTAYA ÇIKIYOR''

İsrail'in İran'daki kışkırtıcı suikastlarına ve bölgede istikrarı bozucu hamlelerine değinen Konstantakopoulos, Tel Aviv yönetiminin barış yerine bilinçli olarak daimi bir çatışma stratejisi yürüttüğünü belirtti. Bu yıkıcı süreci kapitalizmin yapısal bir sorunu olarak teşhis eden Konstantakopoulos, "Kapitalizmin krizinde canavarlar ortaya çıkıyor" tespitini yaptı. Batı sisteminin küresel hegemonyasını kaybetmektense dünyayı ve insanlığı tahrip etmeyi göze alabilecek bir noktaya savrulduğunu bilimsel bir gerçeklik olarak ortaya koydu.

ÇÖZÜM İÇİN ACİL ADIM: TÜRKİYE, RUSYA, ÇİN VE İRAN İTTİFAKI

Yaklaşan bu küresel tehdidi durdurmanın tek yolunun güçlü ve caydırıcı ittifaklardan geçtiğini belirten Konstantakopoulos, çıkış yolunu somutlaştırdı. Küresel bir nükleer savaşın önüne geçmek için Türkiye, Rusya, Çin ve İran'ın içinde yer alacağı çok kutuplu bir ittifakın kurulmasının hayati öneme sahip olduğunun altını çizdi. Batı'nın hedefi olan Moskova ve Pekin'in de stratejik bir şekilde bu birliğin inşasına yönelmesi gerektiğini belirten konuşmacı, iyi niyet temennilerinin dünyayı savaştan kurtarmaya yetmeyeceğini, somut ve caydırıcı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

TOPLUMSAL VE İDEOLOJİK DAYANIŞMA VURGUSU

Mevcut tehditlere karşı sadece devletler ve ordular arası bir ittifakın yeterli olmayacağını, sivil ve toplumsal kuvvetlerin de örgütlenmesi gerektiğini belirten Konstantakopoulos, Asya ve Avrasya medeniyetlerinin bir araya gelmesinin insanlığın kurtuluşu olacağını savundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Fransız Devrimi'nden, Lenin'in ise Alman felsefesinden etkilenerek kendi devrimlerini gerçekleştirdiğini hatırlatan Konstantakopoulos, insanlığın ortak faydasına hizmet eden bu tür tarihsel ve ideolojik etkileşimlerin bugünkü Avrasya dayanışması için de rehber olması gerektiğini ifade etti.