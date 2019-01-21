Belge toplama dönemi sona eriyor. Artık devlette var olan diploma, ikametgah, sabıka kaydı gibi belgeler vatandaştan istenmeyecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuyla ilgii "Devlette var olan hiçbir belgeyi vatandaştan istemeyeceğiz." açıklamasını yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in programında diploma, öğrenci belgesi, nüfus kağıdı, adli sicil belgesi, ikametgahla ilgili açıklama yaptı, "Devlette var olan hiçbir belgeyi vatandaştan istemeyeceğiz." dedi.



Normalde devletin vatandaşa verdiği "12 bin" hizmet için, "42 bin" belge isteniyor. Dolayısıyla bu en aza inecek. Hatta bazı resmi işlemlerde fotoğraf bile vermeye gerek kalmayacak. Adli sicil belgesi yani sabıka kaydı. Artık yeni düzenlemeyle birlikte o da vatandaştan İstenmeyecek. Hem zaman, hem kağıt hem de enerjiden tasarruf edilecek.



Kanal D Haber'den İbrahim Konar ve Uğur Kara'nın haberine göre, uygulamanın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, 2019'un sona doğru yürürlüğe girmesi planlanıyor.



ulusal.com.tr