Diplomaside Çin durağı: Erakçi Hürmüz Krizini Pekin’e taşıyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, diplomatik temaslarını sürdürmek üzere Çin’e gidiyor. İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre Erakçi; Salı günü Pekin’de Çinli mevkidaşıyla bir araya gelerek ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alacak.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZ KESMİYOR

IRNA, Erakçi’nin son günlerde Pakistan, Katar, Fransa ve İtalya dışişleri bakanlarıyla da telefon görüşmeleri yaptığını; bu görüşmelerde ikili, bölgesel ve küresel başlıkları değerlendirdiğini belirtti. İranlı Bakanın geçen hafta ise Pakistan, Umman ve Rusya’ya yaptığı ziyaretlerde; Tahran’ın ABD ve İsrail’e karşı yürütülen süreç hakkındaki tutumunu muhataplarına aktardığı ifade edildi.

"ÖZGÜRLÜK DEĞİL, DURGUNLUK PROJESİ"

Erakçi, Çin yolculuğu öncesinde yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin bu krize askeri bir çözüm bulunmadığını açıkça gösterdiğini kaydetti. Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz'deki gemilere refakat etme girişimini içeren ve “Özgürlük Projesi” olarak adlandırılan hamlesini, “Durgunluk Projesi” olarak yeniden isimlendirerek eleştirdi.

BAE VE ABD'YE KRİTİK UYARI

Abbas Erakçi ayrıca ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yönelik şu mesajı verdi:

"Pakistan'ın özverili çabaları sayesinde görüşmeler ilerlerken; ABD, kötü niyetli çevreler tarafından bir kargaşaya çekilme konusunda dikkatli olmalıdır. Aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri de dikkatli olmalıdır."

Nisan ayında İran ile ABD arasında başlayan ateşkeste, BAE ilk kez Pazartesi akşamı hedef alınmıştı. Bu durumun ardından gelen Erakçi’nin uyarıları, bölgedeki hassas dengelerin yeniden gerildiğini gösteriyor.