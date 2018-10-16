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Direnen şehrin yüzücüleri

Attıkları her kulaç, dünyaya bir meydan okuma aslında... Filistin'de İsrail zorbalıklarına boyun eğmeyen ailelerin çocukları onlar... Annelerini ya da babalarını bir mermi ile bir bombayla kaybettiler belki de... Ama onlar hayata tutunmayı, mücadele etmeyi bildi, kendilerini yüzmeye adadı. Hepsinin gözü dünya şampiyonasında...

Direnen şehrin yüzücüleri

Gazze'de, yıkık dökük binaların arasında Filistinli çocuklar için bir "umut" bu havuz.

Bombaların, mermilerin, baskıların arasında kendilerini yüzmeye adayan bu çocuklar, azimleri ile tüm dünyaya örnek oluyor.

Hepsi İsrail'in saldırıları yüzünden ailelerini kaybeden çocuklar... Ancak asla umutsuz değiller. Hayat onlar için kolay değil belki ama, var güçleriyle mücadeleye devam ediyorlar.

8 ilâ 14 yaşındaki bin 400 Filistinli çocuk, ülkenin umut kapılarını aralıyor.

Zorluklara attıkları kulaçlar ile meydan okuyan çocukların hedefi ise dünya şampiyonası... 

ulusal.com.tr

Etiketler; #gazze #filistin
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