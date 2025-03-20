Diş çekimi sonrası kanama durmadı: 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde yaşanan trajik bir olayda, 10 yaşındaki Toprak Önkol, dişini çektirdikten sonra kanaması durmayınca hayatını kaybetti. Ailenin başvurusu üzerine, çocuğun sağlık süreci boyunca birkaç hastaneye sevk edildiği belirtildi. Olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, Toprak Önkol'un ağzından kan gelmesi üzerine ailesi, dün merkez Yenişehir ilçesi Dağkapı semtindeki Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk muayenede, çocuğun kan değerlerinin normal olduğu tespit edilerek taburcu edilmesine karar verildi.

Taburcu işlemini yapan doktor, Önkol'un bir dişinin sallandığını, bu nedenle çocuğun bir diş hekimine götürülmesini tavsiye etti. Ailesi, çocuğu bu kez Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bağlar Semt Polikliniği’ne götürdü. Poliklinikte, çocuğun dişi çekildikten sonra kanama durmadı. Bunun üzerine Önkol, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Toprak Önkol, hemen ameliyata alındı.

Yaklaşık 4 saat süren ameliyatta Önkol, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Önkol'un cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünce olaya ilişkin idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.