AKP Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz, taktik değişikliğine gideceklerini açıkladı. Türkiye'nin yurt dışındaki algısının gerçekliğinden kopmuş olduğunu savunan Yılmaz "Bu algıyı gerçeğe yaklaştırmak konusunda çaba sarf edeceğiz" dedi.

AKP dış politikada taktik değişikliğine gidiyor.



Açıklamayı AKP Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz yaptı.



Taktik Değişikliği



"Türkiye'nin dışarıdaki algısı gerçekliğinden çok kopmuş ve makas çok açılmış durumda. Bu algıyı gerçeğe yaklaştırmak konusunda çaba sarf edeceğiz. Burada da en önemli önceliğimiz partiler arası diyalog kurmak olacak. Bizim üzerinde durduğumuz nokta, değişik ülkelerdeki partilerle AK Parti olarak diyaloğa geçmek."



Yılmaz AKP'nin ziyaret takvimini de açıkladı.



Kasım ayı içinde



"Kasım ayı içinde Almanya'daki siyasi partileri ziyaret etmeyi düşünüyorum. Bu ay içinde Moskova'ya gideceğim. Brüksel olacak. Çin'e gideceğiz. Gittiğimiz ülkelerde Türkiye'yi anlatacağız ve onları ülkemize davet edeceğiz. Yeni bir diyalog kanalı açacağız"



Terör konusunda çalışmalar yapılacağını da belirten Yılmaz, PKK ve FETÖ'yü yurt dışında anlatacaklarını ifade etti. Yılmaz ekonomi ile ilgili de finans çevreleriyle görüşeceklerini de söyledi.



Finans çevreleri



"Ekonomi konusunda AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Lütfü Elvan'la birlikte bazı çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Yabancı ülkelerde yatırımcılarla görüşmeler, finans çevreleri ile bir araya gelme veya siyasetçilerle ekonomi konularını müzakere etme gibi. Hedefimiz ekonominin gelişmesine katkı sunmak."





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