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Dış politikadaki gelişmeler siyasi partilerin gündemindeydi

Dış politikadaki gelişmeler siyasi partilerin gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İdlib operasyonunun sonuçlanacağını söyledi, “Önümüzde Afrin var” dedi. Vatan Partisi’nden ise “Operasyon Suriye hükümeti ile işbirliği içinde yapılmalı” çağrısı geldi. MHP Haşdi Şabi'yi eleştirirken CHP'nin hedefinde, AKP vardı.

Dış politikadaki gelişmeler siyasi partilerin gündemindeydi

AKP hedefin Afrin olduğu mesajını verdi. Vatan Partisi Suriye hükümeti ile işbirliğini önerdi. MHP Haşdi Şabi’yi, CHP ise AKP'yi suçladı. 

Dış politikadaki gelişmeler grup toplantılarının gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Astana mutabakatı kapsamında başlatılan İdlib operasyonunun büyük ölçüde tamamlandığına dikkat çekti. Afrin’i hedef gösterdi.

Siyasi partilerden Rakka’da terör örgütü lideri Öcalan’ın posterini açan PKK/PYD üzerinden de Amerika’ya  tepki geldi.

Irak’taki gelişmeler de siyasetin sıcak gündem başlıkları arasında. MHP Kerkük operasyonuna katılan Şii milis gücü Haşdi Şabi'yi hedef aldı. 

CHP’den ise AKP’ye eleştiri geldi.

 
ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #mhp #tayyip erdoğan
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