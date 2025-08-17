Disipline sevk edilmişti: Mücahit Birinci istifa etti

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından alınan karara göre Mücahit Birinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki’den “siyasi nüfuzunu kullanarak menfaat sağlama teklifinde bulunduğu” iddiaları nedeniyle disipline sevk edildi.

SOSYAL MEDYADA HAKARET PAYLAŞIMLARI GÜNDEME GELDİ

Ekonomim'e göre, Birinci hakkında yalnızca yolsuzluk soruşturması kapsamında gündeme gelen iddialar değil, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı hakaret içerikli paylaşımlar da dosyaya girdi. İl Başkanlığı, bu davranışların parti disiplinine ve parti tüzüğüne açıkça aykırı olduğuna dikkat çekti.

KESİN İHRAÇ İSTEMİ OY BİRLİĞİYLE KARARLAŞTIRILDI

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda yapılan toplantıda, Mücahit Birinci’nin parti tüzüğünün 117. maddesine aykırı davrandığı vurgulandı. Katılımcıların oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda Birinci’nin İl Disiplin Kurulu’na “kesin ihraç” istemiyle sevk edilmesine hükmedildi.

Parti içindeki disiplin süreci kapsamında Birinci, önümüzdeki günlerde İl Disiplin Kurulu’nda savunmasını yapacak. Savunma sürecinin tamamlanmasının ardından nihai kararı AK Parti Genel Merkezi verecek.

DAKİKALAR SONRA İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURDU

Mücahit Birinci, haberden kısa bir süre sonra sosyal medyadan istifasını duyurdu:

"Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum.

Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden Müminlerin Emini olarak görmeye devam edeceğim.

Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, Liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir.

Bu vesileyle çocuklarıma, anneme, aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah.

Tüm kardeşlerime hakkım helaldir.

Vesselam."