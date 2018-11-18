ABD'li Exxon Mobil şirketinin Kıbrıs açıklarında doğalgaz sondaj çalışmasına başlamasına Dışişlerinden tepki geldi. Bu girişimlerin bölge istikrarına katkı sağlamadığını vurgulayan Bakanlık sözcüsü Hami Aksoy, arama yapan şirketleri uyardı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kıbrıs açıklarında doğalgaz arayan ABD'li şirkete tepki gösterdi.



Aksoy, 10 numaralı parselde doğalgaz arama faaliyetinin yanlış olduğunu, bunun bölgenin istikrarına katkı sunmadığını söyledi.



Doğal kaynakların sadece Kıbrıs Rum tarafına değil, her iki tarafa da ait olduğunu belirten Aksoy, daha önce Rum yönetimini uyardıklarını hatırlattı.



Sözcü Aksoy "Rumların tek taraflı arama çıkarma çalışmalarına katılan şirketlere ikazımızı yineliyoruz" diyerek sondaj çalışmasına başlayan şirketi uyardı.



Aksoy "Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da KKTC ile eşgüdüm içinde, Kıbrıs Türk halkının, Ada'nın ortak sahibi olarak, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve çıkarlarını korumak amacıyla, gerekli diplomatik ve siyasi adımları atmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



Önümüzdeki günlerde KKTC'nin Türk Petrolleri'ne verdiği ruhsat sahalarında da faaliyetlerin başlatılacağı duyuruldu.

