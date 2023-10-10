Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Katar Dışişleri Bakanı Halifi İle Görüştü

Bakanlık, konuyla ilgili X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı. Paylaşıma göre, Yıldız, Halifi başkanlığındaki heyetle Ankara'da bir araya geldi.

Toplantıda, Türkiye-Katar ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail-Filistin bağlamındaki son gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.