Türk Dışişleri Bakanı Sedat Önal Çin'in başkenti Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü. Görüşmenin ardından Çin dışişleri Bakanı, Türkiye ve Çin'in stratejik koordinasyon ve iş birliğini artırması gerektiğini ifade etti. Önal ise Türkiye'nin Çin'in milli birliğini korumasını ve terörist güçlerle savaşını desteklediğini söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldi.



Pekin'de bulunan Devlet Konukevi'nde gerçekleşen görüşmeye Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen de katıldı.



Görüşmenin basına açık kısmında Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, iki ülkenin geniş ortak çıkarları paylaştıklarına dikkati çekti.



Vang, "Türkiye ve Çin yükselen piyasalar ve gelişmekte olan önemli ülkeler. Mevcut uluslararası şartlarda Türkiye ve Çin'in stratejik koordinasyon, iş birliği ve konsensüsü artırması önemli." ifadelerini kullandı.



Vang ayrıca, Önal'ın Çin ziyaretinin ikili ilişkilerinin siyasi boyutları açısından değerli olduğunu belirtti.



Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye'nin Çin'in milli birliğini korumasını ve terörist güçlerle savaşını desteklediğini söyledi. Sedat Önal, Türkiye'nin Çin ile faydalı işbirliğini derinleştirmeye istekli olduğunu ifade etti.



Önal, Bakan Vang'ı ağustos ayında Türkiye'de yapılacak Büyükelçiler Konferansı programına davet etti.





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