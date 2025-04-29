Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Uluslararası Adalet Divanı'nda kritik sunum

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarındaki faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerinin tespit edilmesi amacıyla Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) 30 Nisan’da Türkiye adına sözlü sunum yapacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin de eş-sunucusu olduğu süreç, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 19 Aralık 2024 tarihinde aldığı kararla başlatıldı. Karar, BM Şartı'nın 96. maddesi ve UAD Statüsü'nün 65. maddesi çerçevesinde kabul edildi.

52 ÜLKE ORTAK OLDU

Söz konusu karara Türkiye dahil olmak üzere 52 ülke eş-sunucu olarak destek verdi. Divan, bu kapsamda BM, üye ülkeler ve gözlemci statüsündeki Filistin Devleti'ni istişari görüşe katkı sunmaya davet etti.

Türkiye, sürece ilişkin yazılı beyanını 27 Şubat'ta Uluslararası Adalet Divanı’na sundu. Toplamda 45 devlet ve uluslararası kuruluş, Divan’a yazılı beyan verdi. İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği ve Afrika Birliği de süreçte yer aldı.

SÖZLÜ BEYANLAR 28 NİSAN'DA BAŞLADI

Divan, sözlü beyanların 28 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. Süreç kapsamında 44 devlet ve uluslararası kuruluşun sözlü sunum yapması bekleniyor.

Türkiye'nin sözlü beyanı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz tarafından 30 Nisan’da Türkiye saatiyle 16.00'da gerçekleştirilecek.

Uluslararası Adalet Divanı, devletler arasındaki genel anlaşmazlıkları karara bağlayan ve BM Genel Kurulu’nun yönlendirdiği konularda istişari görüş bildiren tek uluslararası mahkeme olma özelliği taşıyor.

Lahey’de yerleşik bulunan Divan, Birleşmiş Milletler'in altı temel organından biri olarak faaliyet gösteriyor. BM’ye üye tüm ülkeler UAD Statüsü’ne taraf olurken, istişari görüş talepleri yalnızca belirli BM organları ve kurumları tarafından yapılabiliyor.