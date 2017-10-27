Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin vize kararına ilişkin, "Bu karar hiçbir şekilde doğru değildir. Biz de karşılığını verdik." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesinin "2017-2018 Akademik Yıl Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, "Bugün Amerika'dan sonra dünyada insani yardımda ikinciyiz. 6,3 milyar dolar onlarınki, 6 milyar dolar bizimki. Biz dünyanın en zengin ülkesi değiliz, 17'nciyiz, Avrupa'da 6'ncıyız ama bu sene rakamda da birinci olacağız." dedi.



"ABD'nin vize kararı hiçbir şekilde doğru değil"

ABD'nin vize kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "Bu karar hiçbir şekilde doğru değildir. Biz de karşılığını verdik. Bunu karşılarız, o problem değil ama bugün biz dünyanın her yerinde vizeleri kaldırdık. Bir taraftan da pasaportsuz, kimlikle seyahati sağlıyoruz bazı Avrupa ülkelerinde. İşte Ukrayna ile pasaportsuz, kimlikle seyahat, Gürcistan ile bunu zaten yıllardır yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"İnsanların yaşadığı yerdeki sorunları çözmezseniz, o sorun da size gelir insanlar da size gelir. Bu değişmez bir kural ve bu terör için de geçerli. Yani terörü neredeyse gidip yok etmezseniz, o konu size gelir. 'Benden uzakta, bana dokunmaz, benimle bir ilgisi yok' demeyeceksiniz. Bugün dünyanın terörle mücadelede en büyük yanlışı bu."