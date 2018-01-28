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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu askerlik fotoğrafını paylaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin operasyonuna, paylaştığı askerlik fotoğrafıyla destek verdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu askerlik fotoğrafını paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı 9. gününe girerken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan askerlik fotoğrafı...

Bakan Çavuşoğlu, Afrin'deki askerlere destek amacıyla sosyal medya hesabından askerlik fotoğrafını paylaştı.

Kısa süre içinde çok sayıda beğeni alan fotoğrafın altına vatandaşlar tarafından, "En büyük asker bizim asker", "Mesaj büyük bakanım iftihar ediyoruz" yorumları yapıldı.



 

Etiketler; #dışişleri bakanı çavuşoğlu #Mevlüt Çavuşoğlu #Afrin operasyonu #zeytin dalı harekatı #Türk Silahlı Kuvvetleri
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