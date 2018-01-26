Zeytin Dalı Harekatı üzerinden ABD'ye sert eleştiriler yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''Mert ol, ikiyüzlü olma, dürüst ol. Ne fazla uzamasın kardeşim? Bittiği yere kadar gideceğiz tükendiği yere kadar gideceğiz'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı hakkında, "Bittiği yere kadar gideceğiz ve onları temizledikten sonra da oraları gerçek sahiplerine teslim edeceğiz." dedi.



"Kaybolan güveni tazelememiz lazım"



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD-Türkiye ilişkileri için ise "Artık belli konularda adım atmamız için önce kaybolan güveni tazelememiz lazım. Çünkü güvensizlik var. Bu güvensizliğin sebebi ben değilim. Biz kimseye yanlış yapmıyoruz. Verdiğimiz sözün arkasındayız." ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Kahraman Mehmetçiğimiz ÖSO ile birlikte YPG'lileri PKK'lıları Afrin'de de yerle bir ediyor. YPG, PKK Amerika'nın da desteği ile Suriye topraklarının yüzde 25'inden fazlasını kontrol ediyor. Neymiş efendim sivillerden endişe ediyoruz insani konulardan dolayı endişe ediyorlarmış. Bu konuda dünyada Türkiye'den daha hassas bir millet var mı? Senin Afrika'da o insanlara yaptığın zulmü tarih de yazdı ben de biliyorum. Sen hangi hakla bana insani konuları hatırlatıyorsun? Biz sizin ikiyüzlülüğünü çok iyi biliriz. İnsani yardımlarda dünyada birinci sırada olmuş bir ülkeye kimse ders veremez. Terör örgütü ile mücadelemizden rahatsız olduysan onu da açık söyle. Mert ol ikiyüzlü olma dürüst ol. Hem terör örgütüne silah vereceksin ondan sonra silah verdiğin kısımdakiler ayaklanacak ondan sonra Türkiye'ye de sivillerden endişe ediyoruz da fazla uzamasın da. Ne fazla uzamasın kardeşim? Bittiği yere kadar gideceğiz tükendiği yere kadar gideceğiz. Onları temizledikten sonra oraları gerçek sahiplerine yani Suriyelilere teslim edeceğiz.''