Çavuşoğlu, başkent Paris'te çok sayıda görüşme yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere bulunduğu Paris'te çok sayıda görüşme gerçekleştirdi.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, toplantı kapsamında başkent Paris'te ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yanı sıra Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, İngiltere'nin Ortadoğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt ve Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitsunari Okamoto ile görüştü.



Çavuşoğlu, ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi yaptı.