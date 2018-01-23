Zeytin Dalı Harekatı'nın telaşını yaşayan Amerika yeniden, "güvenli böge" planını gündeme getirdi. Amerikalı mevkidaşı Tillerson ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Amerika'yı uyardı, "Gölge etmeyin, karşımıza da çıkmayın" dedi

Amerika'dan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son açıklama ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan geldi.



Türkiye'nin 3'üncü günü geride bıraktığı Zeytin Dalı Operasyonu'ndaki başarılı ilerleyişine karşı Amerika'nın yeni söylemi "güvenli bölge" oldu.



Ankara’yla temas içinde olduklarını belirten Tillerson, güvenli bir bölge oluşturmayı gündeme alabilecekleri mesajı verdi.



Tillerson bir önceli açıklamasındaki gibi yine "kaygılı" olduklarını söyledi. Türkiye'den yanıt gecikmedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı ile Afrin harekatı hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydetti.



"YPG AĞZI İLE KONUŞMAYIN: ABD Dışişleri Bakanı Tillerson telefon görüşmesinde dedi ki; 'Mevlüt, arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre Türkiye’ye roket falan atmamışlar'. Ben de dedim ki 'Lütfen onların ağzıyla bizimle konuşmayın.'"



Çavuşoğlu, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı, eleştirilere tepki gösterdi.



"AMAÇ SURİYE'NİN BÜTÜNLÜĞÜ: Fırat Kalkanı’ndan da öte bir kararlılık var. Burada daha fazla terörist var. Ve hepsini de temizlememiz lazım. Suriye’de çözüme giderken terör örgütlerine karşı mücadele yapılır. Bu bizim için de elzem... Düşünün yarın bir siyasi çözüm oldu, geçiş hükümeti oldu, anlaşıldı. Bu sefer herkes topyekûn YPG gibi Suriye’nin toprak bütünlüğünü bölmek isteyenlere karşı mücadele edecek."



Türkiye'nin tavrı net... Ankara ve Washington arasındaki ilişkilerin Amerika'nın atacağı adımlara göre şekilleneceğini Çavuşoğlu, Tillerson'ı bir kez daha uyardığını belirtti.



"KORKMAYIZ, KARARLIYIZ: Biz ABD’ye diyoruz ki, ‘yanımızda değilseniz gölge etmeyin, karşımıza da çıkmayın’. Menbiç’teki teröristler sürekli taciz ateşi yapıyor. Özgür Suriye Ordusu’na, Fırat Kalkanı bölgesindeki askerlerimize saldırıda bulunuyorlar. Eğer ABD bunu durduramıyorsa biz oradayız ve durduracağız. Bu konuda da kimseden korkmayız, kararlıyız. Öleceksek bir kere ölürüz."



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